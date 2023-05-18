Владислав Овчинский: конференцию по промышленному дизайну организует «Московская техническая школа»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Проекта «Московская техническая школа» («МТШ») организует конференцию «Промышленный дизайн сегодня: тенденции развития и успешный опыт применения в России». Промдизайн — это профессиональная разработка изделий, устройств и услуг с пристальным вниманием к эстетике и функциональности.

Мероприятие пройдет 22 мая. Для слушателей участие в событии бесплатно. Среди спикеров – представители Департамента инвестиционной и промышленной политики и «МТШ», Клим Перцев из «Студии Артемия Лебедева», Елена Пантелеева из «2050.ЛАБ» и другие лидеры мнений из индустрии.

— Промышленный дизайн – один из ключевых элементов развития столичной промышленности. Благодаря ему удается создавать функциональные, эргономичные, безопасные и внешне привлекательные изделия, и, как следствие, повышать конкурентоспособность продукции внутри страны и на мировом рынке, – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Овчинский подчеркнул, что конференция «МТШ» позволит профессионалам в области промдизайна обмениваться знаниями с коллегами. Участники обсудят актуальные тренды сферы, дизайн-процесс и прочие аспекты. К участию приглашают сотрудников и руководителей промпредприятий Москвы.

«Московскую техническую школу» запустили в 2021 году. Цель проекта московского правительства – повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями.Ожидаемый эффект: рост промышленного потенциала города и оптимизация производственных процессов на предприятиях. Всего в «МТШ» запланировано открытие девяти направлений. Средни них «Беспилотный транспорт», курсы по «Аддитивным технологиям» (3D-печать), «Искусственный интеллект в промышленности».