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НовостиОбщество18 мая 2023 9:50

Жительница Китая попыталась провезти через Шереметьево украшения Вulgari на 5 миллионов рублей

Женщина уверяла, что брендовые кольцо и серьги — ее личные, для повседневной носки
Мила ГЕНЬ
Жительница Китая попыталась провезти через Шереметьево украшения Вulgari на 5 миллионов рублей

Жительница Китая попыталась провезти через Шереметьево украшения Вulgari на 5 миллионов рублей

Фото: Федеральная таможенная служба РФ

Контрабанду ювелирных изделий Вulgari на 5 млн рублей пресекли таможенники Шереметьево. Об этом рассказали KP.RU в Федеральной таможенной службе. Кольцо и серьги попыталась провезти гражданка Китая. Она утверждала, что украшения — ее личные, для повседневной носки.

Во время устного опроса перед прохождением «зеленого коридора» женщина достала из сумки драгоценности. Кольцо и серьги известного ювелирного дома были в фирменных упаковках. Экспертиза показала, что украшения новые. Они выполнены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов, сапфиров и изумрудов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Ранее на понгранконтроле ФСБ в Домодедово поймали пассажира с 24 кг золота.