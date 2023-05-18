Экс-полицейские получили 5 и 11 лет колонии за взятки при съемках сериала «Чикатило» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил двоих полицейских к пяти и 11 годам колонии за взяточничество. За вознаграждение они перекрывали улицы для проведения съемок сериала «Чикатило». Об этом пишут «Ведомости».

В общей сложности экс-правоохранители получили от бывшего гендиректора ООО «Кино-групп» более миллиона рублей.

Экс-заместителю начальника управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД Сергею Кулишову суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 1,2 млн рублей. Его подчиненный Виталий Фокин получил 11 лет строгого режима со штрафом 2 млн рублей.

Такая разница связана с тем, что обвинение доказало причастность Кулишова только к одному эпизоду преступления, в то время как Фокин оказался замешан в четырех. За истечением срока давности по одному из них наказание отменили.

В общей сложности шло расследование по трем уголовным делам, связанным со съемками «Чикатило». Их рассматривали в разных судах Москвы. Экс-гендиректора ООО «Кино-групп» Дмитрия Большакова приговорили к 5,5 годам колонии за посредничество во взяточничестве.

8,5 лет колонии получил бывший заместитель начальника 3-го отдела УООП ГУ МВД по Москве Игорь Файзуллин за два эпизода получения взяток в особо крупном размере, 7,5 лет — экс-замначальника ОМВД «Китай-город» Дмитрий Смолин.

Пятый экс-полицейский, Денис Федоров, старший инспектор, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой и признал вину.

Напомним, что взятки брали за перекрытие движения в нескольких районах Москвы, в том числе и в центре.