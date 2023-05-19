Ефимов: В Москве построят еще девять социальных объектов по договорам участия

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о согласовании городом в апреле этого года договоров участия. По ним инвесторами будут построены и переданы городу девять социальных учреждений.

«Это семь образовательных учреждений почти для пяти тысяч воспитанников и учеников, а также две поликлиники, суммарно рассчитанные на 720 посещений в смену, - отметил заммэра. - Объем инвестиций в их строительство составит 16,2 миллиарда рублей».

Напомним, в феврале 2021 года столичные власти утвердили механизм, который позволяет обеспечить жителей социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Город оформляет с инвесторами договоры участия в развитии и благоустройстве районов столицы. Затем девелоперы реализуют свои проекты и параллельно строят социальные сооружения.

Подробностями поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. В четырех районах, среди которых Хорошевский, Перово, Печатники и Останкинский, разместятся шесть образовательных объектов. В них смогут учиться более трех тысяч детей. В районе Бирюлево Восточное появится поликлиника на 200 посещений в смену.

«В поселении Сосенском в ТиНАО инвестор возведет поликлинику на 520 посещений в смену и образовательный комплекс на 1,85 тысячи мест», - уточнил Гаман.

По его словам, в планах возвести все сооружения с 2023 по 2028 годы. Этими проектами займутся застройщики Sezar Group, Capital Group, ПИК, ФСК и другие. Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова пояснила, что они берут на себя все расходы по строительству соцобъектов. Затем передадут их городу безвозмездно.

«С начала 2023 года застройщики заключили с Москомстройинвестом 30 договоров на строительство 53 муниципальных соцобъектов для жителей столицы», - рассказала Пятова. В этом списке - 25 школ на 13 385 мест и 28 детских садов на 5 300 мест.