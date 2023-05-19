Рейд по выявлению нетрезвых водителей пройдет в Москве с 19 по 21 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ГИБДД в пятницу,19 мая, и в выходные 20–21 мая проведут в Москве рейд по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы.

Такие мероприятия способствуют снижению числа водителей, которые садятся за руль пьяными.

Только с начала текущей недели в городе привлекли к ответственности 242 автомобилиста с признаками алкогольного опьянения. 107 из них отказались от медосвидетельствования, а 12 сели пьяными за руль повторно. Последних ждет уголовная ответственность и лишение водительских прав. УК РФ предполагает за это нарушение крупный штраф и возможное лишение свободы на срок до двух лет.

Рейды начнутся с 19 часов 19 мая и продлятся до 23 часов вечера 21 мая.

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