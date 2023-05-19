Около 150 торговых точек по продаже клубники появились в Москве Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Москве 19 мая стартовал клубничный фестиваль. Около 150 торговых точек по продаже ягоды заработали в современных павильонах по всему городу. Цены начинаются от 300 рублей за килограмм в зависимости от сорта, рассказали в Департаменте торговли и услуг столицы.

Ягоды привезли из южных регионов России — Краснодарского края, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Дагестана, Карачаево-Черкесии и других регионов. Приобрести можно более 15 популярных сортов клубники и земляники, среди которых «клери», «флэр», «альба», «джоли», «альбион», «азия», «роксана».

Позднее появится клубника и столичных производителей.

Для удобства продавцов и покупателей торговые конструкции выкрашены в красно-розовый цвет и отделаны деревянными элементами. Они более функциональны и защищают торговый персонал и ягоды от непогоды.