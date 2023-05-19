Мужчина изнасиловал девушку в подземном переходе на западе Москвы Фото: Следственный комитет России

На западе Москвы 16 мая 29-летний мужчина изнасиловал незнакомую девушку. Он напал на нее в подземном переходе, после чего сбежал. Суд отправил обвиняемого под стражу, рассказали в Следственном комитете России по столице.

Произошел инцидент в подземном переходе на Кутузовском проспекте. Мужчина, применяя силу, надругался над случайной прохожей. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Подозреваемого удалось оперативно найти и задержать. Ему уже предъявили обвинение, в ходе допроса мужчина признал свою вину. Дорогомиловский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU рассказывал, что в столице задержали 29-летнего учителя школы, который совращал свою ученицу. Он домогался до девочки несколько месяцев. Пострадавшей исполнилось всего лишь 13 лет.