Волонтеры: Москвичи часто выражают слова поддержки и благодарности за нашу работу

Волонтеры ежедневно дежурят у информационных стоек, расположенных на улицах столицы и возле станций метро. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Москвичи активно интересуются возможностью поступить на военную службу по контракту. Горожане подходят к волонтерам, дежурящим на улицах у информационных стоек, и благодарят их за работу. Об этом сотрудники пункта отбора на военную службу по контракту рассказали журналистам.

По словам волонтеров, с расспросами к ним подходит и молодежь, и люди старшего возраста.

«На самом деле очень многие подходят поинтересоваться, кто-то подходит даже просто сказать, что мы молодцы поблагодарить нас. Кто-то записывается через нас, кто-то просто узнает информацию и уходит», - сообщил волонтёр Александр.

По его словам, чаще всего службой интересуются молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет, реже мужчины после 45. Александр отметил, что в день к нему подходит около 200-300 человек.

Московский пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

На военную службу принимаются люди от 18 до 60 лет. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. В столичный пункт могут обращаться не только москвичи: контракты заключают и с жителями других регионов, и с иностранными гражданами.

Центр обслуживает посетителей в режиме одного окна. Оформить все необходимые документы и пройти медицинскую комиссию можно в одном месте в среднем за три часа. В пункте отбора работают врачи всех необходимых для медосмотра специальностей.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону СВО из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. До отправки в зону СВО военнослужащие получают довольствие (40–50 тысяч рублей) и столичную надбавку (50 тысяч рублей), то есть 90–100 тысяч рублей в месяц. В зоне спецоперации к этой сумме добавляется дополнительная ежемесячная выплата за участие в СВО (120–240 тысяч рублей). Итого в сумме участники спецоперации получают 210–340 тысяч рублей в месяц. Члены семей военнослужащих пользуются столичными мерами поддержки, например, льготами на оплату детских садов и услуг ЖКХ.