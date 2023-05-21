Врач Тяжельников назвал допустимое количество чашек чая в день

Листья чая содержат в себе много различных микроэлементов Фото: Shutterstock

Чай приносит пользу для организма, только если выпивать не более четерех чашек в день, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Москвы Андрея Тяжельникова.

По словам врача, чай содержит в себе много полезных микроэлементов, но для получения максимальной пользы необходимо употреблять его в умеренных дозах. Кроме того, чаем нельзя заменять воду.

«Листья чая содержат в себе много различных микроэлементов – это и антиоксиданты, и витамины, и минералы. Все эти вещества нужны нашему организму, а значит приносят пользу», - подчеркнул Тяжельников.

При этом специалист напомнил, что чай может привести к бессоннице и повышению возбудимости из-за содержания в нем кофеина.

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