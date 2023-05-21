Ефимов: Московская компания расширяет производство компьютерной техники

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил об увеличении столичной компанией «РДВ Технолоджи» выпуска компьютерной техники. Ее изделия были включены весной этого года в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

«Это позволит ей участвовать в крупных государственных закупках и наращивать поставки своей продукции по всей стране, - отметил заммэра. - Так, только в 2023 году предприятие планирует нарастить объемы производства на 30 процентов».

Среди включенных в реестр устройств, например, материнская плата, системные блоки, мониторы, моноблоки и мини-ПК. Компания получила подтверждение того, что производит их в России. Только после этого продукцию внесли в реестр.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что эти устройства широко применяются для выполнения разных задач. Их используют как государственные, так и коммерческие организации, предприятия среднего и малого бизнеса.

«Выпуском подобных изделий в городе занимаются свыше 70 предприятий, - уточнил глава ведомства. - Деятельность этих компаний и поставки их продукции на отечественный рынок напрямую помогают решать вопросы по наращиванию технологического суверенитета».

Свое производство компания разместила в Москве и Калининграде. Для инвесторов, открывающих такую площадку в столице, обеспечивается выход на крупные рынка сбыта, возможность использования качественной инфраструктуры и системной помощи города. Сюда входят, в частности, более двадцати мер поддержки, среди которых есть субсидии и целевые займы. Плюс ко всему действуют антикризисные инструменты.

Московским производителям доступны консультации в Центре поддержки промышленности по вопросам программ поддержки, локализации, финансирования и кредитования, подбора альтернативных поставщиков, взаимодействия с органами власти и другим. Обращения принимаются по телефону +7 (495) 630-00-00, в будни с 9.00 до 18.00 или через электронную почту industrysupport@mos.ru.