МЧС выпустило предупреждение о дожде с грозой в Москве 21 мая

Дождь будет идти до 18:00 Фото: Андрей ЗАМАХИН

В Москве до 18:00 ожидается кратковременный дождь с грозой и порывистым ветром до 15 м/c, предупредили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Во время непогоды автомобилистов просят быть внимательными на дорогах, не превышать скорость, увеличить дистанцию от других транспортных средств, избегать резких маневров. Также за рулем нельзя отвлекаться на телефон и другие гаджеты. Машины лучше парковаться вдали от деревье.

Пешеходам советуют обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться от дождя под деревьями. Выходя на улицу, нужно брать с собой зонт. Детей во время дождя нельзя оставлять без присмотра.

Ранее KP.RU писал, что почти четверть месячной нормы осадков выпала в Москве в минувшие сутки. На станции ВДНХ пролилось 5 мм осадков, в Тушино – 9 мм, а в центре города – лишь 3 мм. В ближайшие пять суток в столице также прогнозируются дожди.