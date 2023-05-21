Владислав Овчинский: столичный производитель кисломолочной продукции начал выпуск веганских йогуртов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Московский производитель «Йогурт Шоп», который специализируется на выпуске кисломолочной продукции, включил в свой продуктовый портфель линейку веганских йогуртов. Это пример того, как столичный предприятия пищевой промышленности следуют трендам и готовы предоставить потребителю востребованный товар. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Столичный производитель кисломолочных продуктов разработал и начал выпускать веганский йогурт на банановом молоке и веганской закваске. Планируется, что ежемесячно здесь будут производить до 500 упаковок новинки. Всего же производственные мощности компании позволяют в месяц изготавливать до 28 тысяч упаковок классических и растительных йогуртов, кефира, творога, сметаны и других товаров, – поделился Овчинский.

Производство основали шесть лет назад. По оценкам компании, за это время объемы выпускаемой продукции увеличились в десять раз. На предприятии используют натуральные ингредиенты, избегают добавления красителей, растительного жира и консервантов в продукцию. Альтернативой сахару стали сироп топинамбура (растение также называют «земляная груша») и мед. На заводе изготавливают восстанавливающую, лечебную и безлактозную продукцию. Последняя актуальна для людей с аллергией к белкам коровьего молока.

— Видим потребность в натуральных и вкусных кисломолочных продуктах и предлагаем широкий ассортимент как классических товаров, так и с необычными вкусами и добавками, а также веганские йогурты на кокосовом и миндальном молоке, — сообщила основатель компании Анна Литвинова.

В Департамента инвестиционной и промышленной политики отметили, что для инвестора, который размещает свои производственные площадки в Москве, доступна помощь со стороны города. Всего доступны порядка 20 инструментов поддержки и набор антикризисных механизмов. Кроме того через столицу возможен выхода на крупные рынки сбыта, к тому же тут развитая инфраструктура.