Московские врачи спасли пациента от паралича гортани

Операция длилась 45 минут под общим наркозом Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве врачи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского избавили 35-летнего пациента от паралича гортани с помощью инъекции жира. Об этом сообщили на сайте столичной мэрии.

Мужчина поступил в больницу с хрипотой, затруднением при глотании, головокружением и отдышкой. У него диагностировали паралич гортани. В парализованную голосовую связку специалисты ввели аутожир. Операция длилась 45 минут под общим наркозом. Состояние пациента нормализовалось, у него улучшилось дыхание и глотание, качество голоса.

Четыре месяца спустя мужчина прошел контрольное обследование, во время которого врачи подтвердили сохранение положительного результата.

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