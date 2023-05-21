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НовостиОбщество21 мая 2023 13:20

Лесная куница вновь поселилась в природно-историческом парке «Измайлово» в Москве

Хищника встречали в парке «Битцевский лес», заказниках «Зеленоградский», «Теплый Стан», «Южное Бутово»
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

В Москве в природно-историческом парке «Измайлово» вновь поселилась лесная куница. Это животное не встречали на природной территории три года, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Лесную куницу заметили специалисты Мосприроды вместе с участниками орнитологического кружка «Пернатые +». Хищник промелькнул в кроне сосны, а через некоторое время спустился на землю и перебрался на другое дерево.

Лесная куница питается землеройками, белками, мышевидными грызунами, птицами, ящерицами, насекомыми и ягодами. Она также любит мед и может долго жить неподалеку от дупла с дикими пчелами. Шубка у зверька коричневая, а грудь и горло – желтоватые. Животное входит в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости.

Ранее редкого зверька встречали в природно-историческом парке «Битцевский лес», заказниках «Зеленоградский», «Теплый Стан», «Южное Бутово».

Ранее KP.RU писал, что летняя утиная перепись начнется на природных территориях Москвы 22 мая.