Пожар произошел в кафе на Ярцевской улице в Москве

Площадь возгорания составила три квадратных метра Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве произошел пожар в здании кафе, расположенном на Ярцевской улице. Эвакуировали 350 человек, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Очаг возгорания располагался в вытяжке общепита. Огонь успели потушить до прибытия сотрудников МЧС. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Пожарные ликвидировали последствия ЧП. Информация о пострадавших не поступала. Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной пожара.

Ранее KP.RU писал, что в подмосковном Раменском 11-летний ребенок заживо сгорел в сарае. Подростки заперли мальчика в деревянной постройке, неожиданно в помещении произошел пожар. Спасти ребенка не удалось. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Со всеми ребятами, причастными к инциденту, работают следователи. Назначены необходимые экспертизы.