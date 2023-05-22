Овчинский: Московский производитель увеличит выпуск профессионального оборудования для кондитеров

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Российские кондитерские компании, среди которых есть и столичные, постоянно расширяют использование на своих производствах отечественного сырья и оборудования. При этом местные материалы дают им возможность тщательнее планировать работу предприятий, а также обеспечивают гарантию стабильных поставок при уменьшении логистических рисков. Среди таких компаний - столичное предприятие «Кадзама». Подробностями поделился руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

«Компания разработала новые виды установок для шоколатье и кондитеров, - отметил глава ведомства. - Например, дробилки для какао-бобов и печи для их обжарки».

По его словам, такая продукция пользуется стабильным спросом, поскольку растет производство продовольственных товаров. В этом году «Кадзама» выпустит еще больше профессионального оборудования для шоколатье и кондитеров. Среди ее изделий - машины и разная продукция для полного цикла создания шоколада. Сюда входят, например, печи для обжарки какао и формочки для шоколадных плиток.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Как пояснила коммерческий директор компании Анна Мехоношина, производители крафтого шоколада высоко оценили разработку предприятия - дробилку для какао-бобов.

«Прозрачные отсеки оборудования позволяют наглядно демонстрировать процесс дробления и сепарации какао-бобов», - уточнила представитель компании.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Благодаря этому дробилка может работать как в производственном цехе, так и в музее шоколада. Поставки созданного предприятием оборудования налажены в более чем 60 стран мира. Увеличение экспорта при этом продолжается, в том числе и при поддержке Центра «Моспром». Его специалисты оказывают индивидуальную помощь экспортерам, в числе которой анализ целевых рынков для производителей и персональная аналитика для определения наилучшей стратегии выхода компании на мировые рынки. Подробнее о программах поддержки «Моспрома» - на официальном сайте Центра. Инвесторы при создании своих производств в Москве получают выход на крупные рынка сбыта, пользуются качественной инфраструктурой и системной поддержкой города.