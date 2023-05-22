Фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку в кафе в центре Москвы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около десяти человек устроили потасовку в кафе «Гамбринус» на улице Сергия Радонежского в Центральном административном округе Москвы. Драка произошла между фанатами футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА. Как рассказали KP.RU в ГУ МВД России по столице, всех участников конфликта задержали.

Массовая драка произошла вечером, 21 мая, после матча двух команд. «Спартак» победил со счетом 2:1. Вероятно, причиной конфликта стали разногласия, связанные со взглядом на прошедшую игру.

Сообщение в полицию поступило около 18:30 вечера. Приехавшие на место сотрудники задержали всех участников конфликта. Их доставили в отдел МВД, где были составлены протоколы об административном нарушении по статье о мелком хулиганстве. Заявление никто из задержанных писать не стал. Медицинская помощь также никому не понадобилась.