Полиция задержала похитителя жены генерала в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские окончательно распутали дело об исчезновении жены генерала, бывшего Главнокомандующего Воздушно-десантными войсками России Александра Колмакова. Расчет преступников был на то, что за женщину заплатят большой выкуп, но они не учли многих деталей.

Теперь один из мошенников задержан. Женщина пропала без вести еще 10 мая. После чего неизвестные набрали номер мужа и сообщили о необходимости заплатить выкуп. За то, чтобы вернуть жену целой и невредимой, они потребовали 1 млн рублей. Конечно, ни о каком выкупе не шла речь.

Генерал обратился за помощью в полицию и вскоре оперативники вышли на след исчезнувшей женщины. Ее нашли в другом городе. Преступники убедили жертву, что она принимает участие в какой-то полицейской спецоперации. На время, пока ведутся оперативные мероприятия, ей нужно скрыться. Причем уехать тайно, поменяв перед этим номер телефона.

Как сообщает сайт MK.ru, на днях подозреваемого в афере удалось задержать. Им оказался 23-летний уроженец Таджикистана. Молодой человек постоянно проживает в Москве. Примечательно, что кроме полиции его разыскивала родная сестра и считала, что брат пропал без вести.