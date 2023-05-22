Синоптик предупредил, что до конца мая в Москве выпадет половина месячной нормы осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что конец мая в Москве будет дождливым. В регионе выпадет до 20-300 мм осадков – это составляет почти половину месячной нормы.

Май был засушливым и вот под конец месяца погода решила компенсировать засуху. Подобное распределение, по словам эксперта, не самое благоприятное. Ведь засушливый май ведет к неурожаю.

Теперь же, до пятницы, 26 мая, можно ожидать кратковременные и умеренные дожди. Суммарно будет много осадков, а вот с начала месяца до начала третьей декады выпало не больше 10%.

23 и 24 мая в Москве потеплеет, воздух прогреется до 20 тепла. К 25 мая будет еще теплее – до +25. Такая же погода ожидается 26 числа.

- А вот в выходные прогнозируется понижение температуры из-за изменений в циркуляции воздушных масс. В основном это 17-19 градусов, то есть на пару градусов ниже нормы, - сказал Вильфанд Lenta.ru.

Благодаря дождям в столичном регионе улучшается ситуация с пожарной опасностью, она высокая только на западе и юге Подмосковья, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На этой неделе москвичей ждет теплая, но дождливая погода — столбики термометров максимально поднимутся до отметки в 25 градусов, сообщает Пятый канал.

Жаркая июльская погода вернется в центральный регион России уже на следующей неделе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура воздуха во второй половине недели будет постепенно повышаться. Погода ожидается солнечная, с переменной облачностью и небольшим дождем, передает ФАН.