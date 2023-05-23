Овчинский: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начнёт поставки интроскопов с искусственным интеллектом

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Московская компания «Диагностика-М» начала выпуск пилотной версии досмотровой установки с искусственным интеллектом (ИИ). Это собственная разработка предприятия. Подобные установки применяются в аэропортах, на вокзалах и в других общественных местах, где у посетителей проверяют содержимое сумок. Искусственный интеллект, внедренный в интроскоп, способен распознавать не только внешние контуры, но и внутреннее содержимое запрещенных предметов.

Кроме того, установка опознает отдельные фрагменты подобных вещей, если их пытаются принести в разобранном виде.

— Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширил свою продуктовую линейку за счет интеграции искусственного интеллекта в уже созданные и апробированные на рынке технологии, что обеспечило принципиально иной уровень их возможностей. Новый «умный» интроскоп сможет самостоятельно идентифицировать опасные и запрещенные предметы, что упростит работу операторов досмотровой техники и повысит уровень общественной безопасности. Разработка не имеет аналогов на российском рынке, а уровень ее локализации достигает 100 процентов. В рамках реализации новых проектов на предприятии дополнительно создали 56 рабочих мест, – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее производитель уже занимался выпуском интроскопов, однако, подобные установки конвейерного типа впервые дополнили функцией искусственного интеллекта. Компьютерный алгоритм распознает объект и сигнализирует оператору. Чтобы обучить ИИ выявлять потенциально опасные предметы, ему демонстрировали подборку из пяти миллионов изображений.

Резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» «Диагностика-М» стала с 2019 года.

— Компания более трех лет работала над проектом интеграции искусственного интеллекта в досмотровые сканеры с использованием собственных разработок и материальных ресурсов, — сообщил гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

В свое производство за прошлый год фирма инвестировала свыше 105 млн рублей. Новинку успели протестировать на ряде объектов, в том числе в Храме Христа Спасителя. Позже их поставили для постов охраны московского Кремля и ряду других стратегически важных объектов России.