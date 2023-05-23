Ефимов: Общий доход самозанятых москвичей достиг почти 670 миллиардов рублей

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов назвал общую сумму дохода самозанятых жителей столицы. С начала действия налогового режима 1 января 2019 года по 1 апреля 2023 года они заработали около 670 миллиардов рублей. Из них более 71 миллиарда рублей составил доход в январе – марте этого года. За все время оплаты налога на профессиональный доход, то есть с 2019 года по настоящее время, самозанятые перечислили в бюджет города примерно 16 миллиардов рублей.

«На 1 апреля 2023 года в столице работали 1,3 миллиона плательщиков налога на профессиональный доход – это 18 процентов от общего числа зарегистрированных в России самозанятых, - отметил заммэра. - За три месяца этого года количество самозанятых в Москве увеличилось на 67,4 тысячи человек».

По его словам, такой способ погашения налогов по-прежнему пользуется популярностью у тех, кто работает на себя без найма помощников. Плюсов в этом немало - простая регистрация, автоматизированная передача данных о полученных доходах. К тому же не надо направлять в фискальное ведомство налоговую отчетность и пользоваться кассовой техникой.

Напомним, чаще всего самозанятые указывают при регистрации такие виды своей деятельности, как пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство.

Как уточнила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, с января по март этого года перечисления самозанятых в городской бюджет составили 2,2 миллиарда рублей.

«Это на 27 процентов больше, чем в январе – марте 2022 года», – подчеркнула Багреева.

За это же время их клиентам было выдано 24,2 миллиона чеков или примерно на 40 процентов больше, чем за первый квартал 2022 года. Вырос и средний чек за эти месяцы - до 2882 рублей или на 9 процентов.

Желающие оформить себя как самозанятого и начать свой бизнес могут обратиться в столичную службу занятости населения. Созданная для этих целей экосистема полного цикла «Самозанятость в руки» действует во флагманском центре «Моя работа» (улица Шаболовка, дом 48).