Участниками творческого фестиваля «Московская студенческая весна» стали более трех тысяч представителей вузов - Сергунина

Фото: Пресс-служба КОСиМП

В этом году в программе VIII Открытого фестиваля «Московская студенческая весна» участвовали более трех тысяч студентов из 80 вузов. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, свои таланты они показали в 52 коллективных и сольных номинациях по 10 направлениям - хореографии, вокалу, театральному искусству и другим. Организаторы фестиваля - Российский союз молодежи, проектный офис «Молодежь Москвы», Ассоциация студентов и студенческих объединений при поддержке столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

«На гала-концерте все финалисты показали высокий уровень мастерства. Восемь коллективов и исполнителей получили Гран-при фестиваля. Еще 183 команды и участника-солиста стали лауреатами. Самым творческим вузом признан Российский университет транспорта», — рассказала Наталья Сергунина.

Полный список победителей - в группе проекта «Молодежь Москвы» в социальной сети «ВКонтакте». Впервые в это раз состоялись внутривузовские и окружные этапы конкурса. Центральный округ столицы проявил самую высокую активность. Вживую номера артистов посмотрели более тысячи зрителей. Плюс еще 350 тысяч человек - онлайн.

В жюри работали свыше 50 экспертов. Среди них были известные певцы, финалисты фестивалей прошлых лет, преподаватели и авторы культурных проектов. Как уточнила Наталья Сергунина, после завершения городского этапа определился состав делегации, которая представит Москву на «Российской студенческой весне». Команда состоит из 89 студентов. Напомним, Национальный финал фестиваля пройдет с 26 мая по 1 июня в Перми.