Максим Ликсутов: проект «Экскурсии в метро» перезапустили в Москве

В столичном метрополитене перезапустили проект «Экскурсии в метро», который позволяет ближе познакомиться с историей и культурой Московского метрополитена. Как отметил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, решение о создании единой площадки приняли с целью упорядочить деятельность экскурсоводов. На сайте представлены все гиды, которые проводят экскурсии в метро. Каждый из них аккредитован, использует авторские маршруты и показывает метрополитен с новых, порой неожиданных ракурсов.

С помощью проекта уже более восьми тысяч человек узнали много интересного о работе столичного метро. Если хотите присоединиться и полюбоваться достопримечательностями метрополитена:

- заходите на сайт https://tour.mosmetro.ru;

- изучите список экскурсий;

- выберите понравившегося экскурсовода;

- запишитесь на экскурсию онлайн.