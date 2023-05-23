Пятую новостройку реновации в Дмитровском районе передадут под заселение уже в этом году

В новый дом из старого жилья перережут 320 жильцов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще один дом, построенный по программе реновации, будет готов к заселению уже в этом году, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин. В многоэтажку на улице Клязьминская, 28А на севере столицы в Дмитровском районе въедут 320 жильцов. Новоселье они отметят до конца 2023 года.

«Построенный дом рассчитан на 140 квартир: 30 однокомнатных, 100 двухкомнатных и 10 трехкомнатных. Также есть три квартиры для маломобильных групп населения. Традиционно первый этаж является нежилым, с появлением первых жильцов здесь постепенно начнут работу магазины, пекарни и кофейни, салоны красоты, пункты выдачи и многое другое», - рассказал Сергей Лёвкин.

По словам главы градостроительного департамента, сейчас в многоэтажке идет прием квартир и мест общего пользования. Специалисты проверяют их на соответствие единым стандартам программы реновации, утверждённым мэром Москвы Сергеем Собяниным. Принимая ремонт, эксперты смотрят на качество отделки потолков, пола, стен, проверяют исправность работы оборудования и техники. Территория вокруг дома уже благоустроена и озеленена. Возле дома построили уютные площадки для прогулок с детьми и занятий спортом.

Сергей Лёвкин напомнил, что заселение по программе реновации стартовало в Дмитровском районе Северного административного округа столицы в 2019 году. К сегодняшнему дню уже расселили 10 домов. Их жильцы переехали из старых квартир в современные многоэтажки, комфортные и соответствующие нормам безопасности. Жителей еще одного дома переселят в ближайшее время.

Программа реновации началась в Москве по инициативе мэра города Сергея Собянина в 2017 году. По плану, новые квартиры получат жители 5175 домов – более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. Новоселами станут почти миллион москвичей. Планируется, что в 2020-2024 годах в новые дома переедут 189 тысяч человек, в 2025-2028 годах - 368 тысяч горожан, в 2029-2032 годах - 424 тысячи человек.

В основном расселяют пятиэтажные здания, построенные 50-70 лет назад. Технология их строительства устарела настолько, что капитальный ремонт таких домов не решил бы проблему – их состояние все равно продолжало бы ухудшаться.

Площадки для строительства новых многоэтажек располагаются максимально близко к домам, включенным в программу реновации. Каждый участок подбирается с учетом комфорта жителей переселяемого дома – чтобы им не приходилось переезжать слишком далеко от привычного для них района, менять школы или детсады для детей, прикрепляться к новым поликлиникам.