Ефимов: В 2022 году товарооборот между Москвой и Китаем вырос на 16,4 процента

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил об активном расширении взаимной торговли между Москвой и Китаем.

«По итогам года ее оборот составил 75 миллиардов долларов, что на 16,4 процента превышает показатель 2021-го», – сообщил заммэра в рамках Российско-Китайского бизнес-форума в Шанхае.

Китай остается одним из основных торговых партнеров России, и Москвы в частности, подчеркнул Ефимов. За прошлый год поставки различных товаров из КНР в столицу составили солидную сумму - 34 миллиарда долларов! Чаще всего российский рынок наполнялся электрическими устройствами и аппаратурой связи. Среди них, к примеру, сотовые телефоны, ноутбуки и планшеты, компьютерные блоки и другие подобные изделия. Столичные покупатели охотно берут и китайские продукты. Их поставки в Москву тоже были весьма активными весь прошедший год. Ассортимент широкий - рыба и морепродукты, пищевые добавки, корма для животных, овощи, фрукты и орехи.

Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, российская столица тоже постоянно расширяла в 2022 году поставки как промышленных, так и пищевых товаров.

«В совокупности столичные компании экспортировали товары на сумму 41 миллиард долларов», - пояснил глава ведомства.

Из Москвы в Китай идет механическое оборудование, оптика и приборы, медицинская техника и различная продукция из пластмассы. Помимо этого, городские производители отправляли на экспорт в КНР напитки, мясную продукцию, кондитерские изделия, мороженое и другие товары.