Овчинский: инженерные специальности стали на 10-15% популярнее благодаря проекту «Открой#Моспром»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

За два сезона проекта «Открой#Моспром», которые прошли весной 2023 года, состоялись 320 экскурсий, свыше полусотни мастер-классов, викторины и квизы (интеллектуальные игры).

— Участниками мероприятий (в сезонах этого года — прим.ред.) стали более 11 тысяч человек. Такие акции помогают ближе познакомиться с инженерными специальностями. В целом благодаря развитию проекта мы отметили, что отклик на вакансии в промышленности вырос на 10-15 процентов, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, выступая на круглом столе «О развитии туризма между Россией и Китаем» в рамках Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

Интерес к инженерным специальностями появляется также благодаря развитию промышленного туризма в Москве. Кроме того «Открой#Моспром» устраивает мероприятия для студентов колледжей и вузов. Организуют хакатоны (форум разработчиков, во время которого команда на время решает какую-то задачу), экскурсии и собеседования. По итогам подобных событий каждый десятый участник трудоустроился или прошел стажировку на столичном промпредприятии.

За март-апрель этого года около двух тысяч студентов участвовали в примерно 90 экскурсиях по 30 предприятиям. Делегации принимал завод «Трансмаш», который выпускает тормозные системы для метро и железнодорожных составов. На предприятии «Альфа Автоматив Техноложиз» экскурсантам рассказывали о выпуске кузовных деталей для автотранспорта.

Первый сезон «Открой#Моспром» провели в 2019 году. Кураторы проекта объединили офлайн- и онлайн-экскурсии на предприятия столицы, организовали лекции, мастер-классы и интеллектуальные игры. Сейчас аудитория проекта составляет 11,5 млн человек. Этой весной был организован виртуальный квиз, который попал в Книгу рекордов России. В нем приняли участие 1,3 тысячи человек из 56 регионов страны.