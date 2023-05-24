Один человек пострадал при пожаре в здании театра Et Cetera в центре Москвы

Сотрудники МЧС оперативно потушили огонь Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве 24 мая в театре Et cetera произошло возгорание в одном из помещений на пятом этаже, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Из здания эвакуировали 50 человек. Сотрудники МЧС оперативно потушили огонь, площадь возгорания составила пять квадратных метров. Пока неизвестно, что стало причиной пожара.

В ГУ МЧС России по Москве подтвердили KP.RU факт пожара по адресу Фролов переулок, д. 2. В результате ЧП пострадал один человек, его передали медикам.

Ранее KP.RU писал, что 19 мая в Раменском городском округе 11-летний мальчик заживо сгорел в запертом сарае. Как выяснилось, ребенка закрыли в деревянной постройке подростки. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Назначена пожарно-техническая экспертиза, направленная на установление причин пожара.