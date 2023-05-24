Багреева: Зеленые облигации Москвы победили в конкурсе «Зеленая Евразия»

Фото: Мария Багреева на церемонии награждения победителей / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева сообщила о победе зеленых облигаций Москвы в Международном климатическом конкурсе «Зеленая Евразия». Церемония награждения состоялась сегодня, 24 мая, в рамках II Евразийского экономического форума, приуроченного к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств – членов ЕАЭС и государств-наблюдателей.

Конкурс проводится совместно Агентством стратегических инициатив и Евразийской экономической комиссией для поиска эффективных климатических практик, направленных на устойчивое развитие государств – членов ЕАЭС. В этот раз участники из восьми стран прислали на конкурс около 300 заявок.

Оценки работам участников выставлялись по восьми критериям от «Общей идеи и содержания» до «Новизны, уникальности». Причем на два критерия из списка - «Результаты и эффективность» и «Потенциал тиражирования» - пришлось около 50 процентов оценки всей работы.

«Москва получила премию конкурса как первый российский регион, выпустивший субфедеральные зеленые облигации», - отметила Мария Багреева.

По ее мнению, награда стала толчком для развития рынка зеленого финансирования России.

«Объем размещений в Секторе устойчивого развития Московской биржи, до нашего выпуска составлявший около 50 миллиардов рублей, к сегодняшнему дню вырос более чем в пять раз, - уточнила Багреева. - Кроме того, специально для московских облигаций биржа изменила Правила листинга, обеспечив возможность допуска бумаг всех субъектов Российской Федерации в Сектор устойчивого развития».

Вырученные за облигации 70 миллиардов рублей были вложены в закупку 400 электробусов, строительство и реконструкцию 21 станции и 48 километров путей Большой кольцевой линии метро.

«В конце мая город выпустит зеленые облигации для населения, которые позволят гражданам принять участие в экологических проектах столицы, - добавила Багреева. - Полученные от их размещения средства будут направлены на покупку электробусов для городского общественного транспорта. Размещение облигаций состоится на платформе «Финуслуги» Московской биржи».