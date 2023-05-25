Сергунина: Московские разработчики создали более 440 готовых ИИ-решений для разных сфер жизни

Для делового сообщества и специалистов ИТ-отрасли в столице действует база знаний об искусственном интеллекте. Ее создали в 2020 году при экспертной поддержке столичного Департамента информационных технологий. Кроме готовых решений, база содержит российские и международные практики, описание применения ИИ, исследования и новости мировой индустрии. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, столичные разработчики представили более 440 готовых решений по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в различных сферах. Каталог опубликован в базе знаний ИИ на портале о технологиях ICT.Moscow. Созданные решения помогут желающим в поиске идей для оптимизации бизнес-процессов и замене импортных цифровых продуктов российскими. В их числе, к примеру, голосовой помощник для сайтов, платформа для проверки подлинности видеороликов и система контроля качества работы сотрудников.

«Москва — один из лидеров по внедрению современных решений. Сегодня искусственный интеллект активно применяется в науке, предпринимательстве, промышленности, культуре и искусстве. Мы продолжаем анализировать лучшие отечественные и международные практики и адаптировать их под потребности мегаполиса», — рассказала Наталья Сергунина.

Посетители воспользовались платформой более полумиллиона раз с момента начала ее работы. Проект отмечен спецпризом профильной российской премии. В этом году при обновлении раздела его дополнили информацией о проектах, реализованных в мире за последние годы.

За три года в базу знаний внесли тысячу примеров использования ИИ. Для каждого случая дается описание, а также ответы на вопросы - кто, когда и где применял ИИ. Все это основано на отчетах, аналитике и данных ведомств. Особо выделили исследовательские проекты, изучающие возможности ИИ. Плюс ко всему на портале любая компания может рассказать о своем опыте внедрения ИИ. А у любого разработчика есть возможность дополнить витрину готовыми решениями. База знаний представляет собой открытую площадку для обмена опытом, поиска новых идей и обобщения отраслевых знаний.