Вице-мэр Ефимов: общественно-деловой комплекс построит инвестор в составе ТПУ «Кунцевская»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В составе будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Кунцевская» — сейчас ведется его проектирование — появится общественно-деловой комплекс. Инвестор получил от города в аренду земельный участок на условиях реализации масштабного инвестпроекта (МаИП).

— Инвестор построит общественно-деловой комплекс с офисами, магазинами, кафе, культурно-досуговыми объектами и парковкой на западе столицы. Площадь здания составит 30 тысяч квадратных метров. Благодаря появлению коммерческих объектов будут созданы новые рабочие места, также у москвичей появится возможность получать необходимые услуги в шаговой доступности от метро, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Будущий ТПУ формируется на базе трех одноименных станций метро «Кунцевская» трех линий — БКЛ, Филевской и Арбатско-Покровской. Запланированы подземная связь между метрополитеном и платформой МЦД «Кунцевская». Построят перехватывающий паркинг на 500 машин.

Землю инвестор получил без торгов, потому что согласился начать масштабный инвестиционный проект. Такой механизм поддержки — он существует с 2016 года — направлен на развитие инфраструктурных проектов, промышленности и социальной сферы. Особый акцент делается на создании новых рабочих мест и привлечении инвестиций в экономику города.

— Для строительства общественно-делового комплекса город предоставил инвестору в аренду на пять лет без проведения торгов земельный участок площадью 1,17 гектара на Молдавской улице. В течение этого времени он должен завершить возведение объекта, – рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По состоянию на январь этого года Дептранс назвал действующую часть транспортно-пересадочный узла — важнейшим на Западе Москвы. Им пользуются пользуются более 95 тыс. пассажиров в день. В перспективе пассажиропоток здесь достигнет 120 тыс. человек. Согласно перспективным планам проекта, рядом с ТПУ появится кинотеатр, выставочный зал, МФЦ, новые объекты благоустройство и озеленение.