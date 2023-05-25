Всех студентов МГИМО перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори

Начато эпидемиологическое расследование Фото: Михаил ФРОЛОВ

Корь выявили у студента Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Начато эпидемиологическое расследование, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что в адрес вуза направили предписание о проведении противоэпидемических мероприятий. Специалисты определили круг контактных лиц. Приняты все необходимые меры для недопущения распространение заболевания. Медики наблюдают за контактными.

Кроме того, в Роспотребнадзоре добавили, что среди студентов и преподавателей МГИМО, не привитых и не болевших ранее корью, проводится вакцинация.

Всех студентов МГИМО перевели на дистанционное обучение из-за кори до 13 июня, сообщает РИА Новости.

Ранее KP.RU писал, что новые случаи заболевания корью продолжают появляться в России. Вирус кори уже проявился в Уфе, Ленинградской, Ульяновской, Тюменской областях, , республике Дагестан, Ставропольском крае и других регионах. К симптомам заболевания относится насморк, кашель, лихорадка, белесые точки внутри рта.