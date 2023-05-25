Депутат Лебедев просит запретить выгул домашней птицы в городах
Фото: СОЦСЕТИ
В последнее время депутаты особенно взялись на наведение порядка среди дачников и животноводов. В итоге на дачах окончательно запретили держать животных, для этого есть отдельные земли.
Теперь заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Лебедев предложил пойти дальше и законодательно запретить выгул куриц в городах. Такое, конечно, встретишь не часто, но порой в квартирах проживают различные питомцы.
В Балашихе женщина гуляет со свиньей, а в Одинцово заметили одинокую курицу. Птица бегала по дорогам, а вот владельца рядом не оказалось.
Парламентарий отметил, что самовыгул животных – это неправильно.
-Надо законодательно это все ограничить, потому что если гражданин и купил курицу, то он должен за нее отвечать, в том числе перед обществом, - сказал депутат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».