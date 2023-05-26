Овчинский: Московские предприятия за неделю посетили более 1,3 тысячи участников проекта «Открой#Моспром»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Третий сезон 2023 года проекта «Открой#Моспром» стартовал 15 мая. Некоторыми цифрами поделился руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Только за первую неделю состоялось свыше 50 экскурсий на фабрики и заводы города. Их участниками стали 1,3 тысячи жителей и туристов.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

«Новинкой в этот раз стали ночные спецтуры по предприятиям и технологическим площадкам города, - отметил глава ведомства. - До конца мая планируем организовать еще около 100 туров по столичным фабрикам и заводам. Записаться можно на сайте проекта».

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Среди необычных мероприятий проекта - ночные экскурсии. Например, во время такой прогулки по заводу «Микрон» гости узнали, как создаются и снимаются микросхемы с кремниевых пластин, что происходит на производстве чип-модулей и транспортных билетов и что находится в чистых производственных комнатах. Благодаря спецэкскурсии «Ночь в Очаково» желающие смогли увидеть процесс производства напитков, линии розлива, а также бродильные резервуары, такие же огромные, как дом в восемь этажей. Экскурсанты побывали и в офисе ИТ-компании VK, где им рассказали о разработанных здесь проектах и сервисах. Визит в офис завершился посещением обзорной площадки на 22-м этаже здания.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Напомним, в этом сезоне экскурсии будут проводить до 31 мая (актуальное расписание - на сайте проекта). Участников «Открой#Моспром» ждут в гости предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», кондитерский концерн «Бабаевский», производитель чипсов «Московский картофель», завод по выпуску лифтов «Мослифт», музеи «Роза Эйнема» и ПАО «Ил», Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, завод «МЭЛ» и многие другие. Проект отмечает в 2023 году свою первую пятилетку. В нем объединились самые разные форматы. Сюда входят офлайн- и онлайн-экскурсии по промышленным площадкам города, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и специальные события.