Вице-мэр Ефимов: в первом квартале 2023 года производство бумажных изделий в Москве выросло на 5,6 процента

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

С января по март 2023 года московские предприятия выпустили больше бумажных изделий, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост составил 5,6%.

— В Москве работают более 40 производителей бумажных изделий. В первом квартале этого года они выпустили на 5,6 процента больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года. Она необходима для работы ряда отраслей промышленности и экономики. Например, столичная упаковка востребована в продовольственной, фармацевтической и косметической сферах. Спрос на нее стабильно растет из-за уменьшения объема иностранных аналогов, предлагаемых на рынке, – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Московские производители делают одноразовую бумажную посуду, чековые ленты, которые используются в кассовых аппаратах и банкоматах, картонную упаковку. На предприятиях производят также материалы с клеящим слоем, на которых потом печатают наклейки. Освоен выпуск специальной фотобумаги — такую применяют для различных научно-технических целей.

В последнее время предприятия стали активнее наращивать продуктовые портфели: добавлять в ассортимент новые виды упаковки и бумажных изделий.

— Для этого на площадках модернизируют парк оборудования и увеличивают мощности. Город оказывает поддержку отрасли. Например, московские заводы по производству бумажных изделий получают финансовую помощь – субсидии, льготные и целевые займы, а также налоговые преференции, — поделился руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Всего для московских промышленников сейчас доступным свыше 20 мер поддержки. Ключевыми департаментами был разработан ряд мер антикризисной поддержки. Москву, для размещения собственных производств, инвесторы выбирают из-за доступа на крупные рынки сбыта. Для бизнеса также имеет значения развитая инфраструктура города.

В Москве открыт Центр поддержки промышленности. Это и горячая линия, и консультационный центр, где предпринимателям помогают с подбором альтернативных поставщиков и площадок для локализации производств, рассказывают о доступных мерах поддержки и возможностях кредитования. Центр работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, обращаться по телефону 8 (495) 630-00-00 или по электронной почте industrysupport@mos.ru.