Врач из Москвы раскрыл секрет молодости корейцев Фото: Shutterstock

Врач-гастроэнтеролог, anti-age-эксперт Рустем Садыков в разговоре с «Мослентой» раскрыл секреты молодости жителей Кореи. Популярная косметика — не единственный По его словам, дело не только в косметике, которая стала популярна во всем мире. Главный фактор — особое питание.

— Корейцы делают упор на сбалансированную диету, богатую свежими овощами, нежирными белками и ферментированными продуктами, например, кимчи. Такая диета поддерживает работу кишечника и укрепляет иммунную систему, — объяснил эксперт.

При лечении заболеваний, корейцы сочетают народную и современную медицину. Женьшень, красные финики и ягоды годжи также помогают дольше сохранять молодость. Корейцы пьют много зеленого чая, который богат антиоксидантами.

— Другие важные пункты в сохранении здоровья — правильная социализация, контроль стресса, ощущение себя частью одной культуры, — добавил Садыков.

Но и косметика делает свое дело: SPF-крема помогают коже оставаться дольше «свежей».

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