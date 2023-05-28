Пожар произошел в парке Зарядье в центре Москвы

Пожар произошел в здании на территории парка «Зарядье» Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре Москвы на территории парка Зарядье произошел пожар. На месте работают сотрудники МЧС, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Сообщение о возгорании на ул. Варварка, дом 6 поступило в экстренные службы утром 28 мая. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, они установили, что пожар вспыхнул в трехэтажном административном здании. По данным ТАСС, горело вентиляционная камера в подсобном помещении в гастрономическом центре парка.

Из помещения эвакуировались около 60 человек. Сведения о пострадавших не поступали. В 10:51 огонь локализовали, в 11:04 пожар полностью потушили. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

Ранее KP.RU писал, что пожар произошел на строительном рынке в Одинцове. Возгорание потушили на площади 1800 «квадратов». Никто не пострадал.