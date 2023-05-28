Ефимов: По программе «1 рубль за квадратный метр в год» откроют детсад в районе Филевский Парк

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

На западе столицы в районе Филевский Парк откроют детский сад. Инвестор планирует разместить его в арендованном здании с участком по итогам торгов по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, город оформил договор с частным дошкольным образовательным учреждением «1 Первый детский».

«Для перехода на льготную ставку аренды инвестору предстоит отремонтировать объект, - отметил заммэра. - Затем оснастить его необходимым оборудованием и приступить к образовательной деятельности».

Если зданию требуется капитальный ремонт, то на его проведение дается 18 месяцев. Инвестор вправе сделать экспертизу здания. Если она подтвердит возможность реконструкции строения, то в нем проведут именно такие работы. Достаточно только не позднее чем через полгода после оформления договора аренды отправить в Департамент городского имущества документ с заключением о реконструкции. Кроме того, инвестор должен предоставить Департаменту образования и науки Москвы подтверждение о соблюдении условий, необходимых для образовательной деятельности. Если все соответствует требованиям, тогда инвестор вправе перейти на льготную аренду. При этом ставка составит один рубль за квадратный метр в год.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, детсад разместится в районе с плотной застройкой в двухэтажном здании. Его площадь - 1,4 тысячи квадратных метров. В нем смогут принять 60 детей. Адрес будущего дошкольного учреждения - Кастанаевская улица, дом 16, корпус 2.

«Льготная ставка аренды будет распространяться как на само здание, так и на земельный участок после выполнения арендатором условий программы», – уточнил Гаман.