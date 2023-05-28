Овчинский: Московское предприятие начало выпуск новых видов мороженого и замороженных десертов ручной работы

В линейке предприятия на данный момент насчитывается свыше 70 видов замороженных десертов ручной работы. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В столице сегодня работает более 250 производителей продуктов питания. В их числе и заводы, выпускающие мороженое и замороженные десерты. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал подробнее об одном из таких городских предприятий - «Айскрафт».

«К летнему сезону компания представила более 10 новых позиций, - отметил глава ведомства. - При этом в линейке предприятия на данный момент насчитывается свыше 70 видов замороженных десертов ручной работы».

К летнему сезону компания представила более 10 новых позиций. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Впервые этим летом покупатели смогут полакомиться созданными на предприятии мороженым и сорбетами со вкусом мохито, малины и вишни. А ещё на прилавки столичных магазинов поступят более 20 видов молочных коктейлей на основе мороженого.

Генеральный директор компании Артур Фахрутдинов уточнил, что сотрудничество «Айскрафта» не ограничивается лишь магазинами. К ним добавляются сезонные торговые точки, рестораны, кафе и гостиницы. Мороженое оптом закупается во всех регионах России. Плюс ко всему в столице компания разместила ещё около десятка своих фирменных торговых точек.

Мороженое оптом закупается во всех регионах России. Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил о росте производства продуктов питания в городе за первый квартал 2023 года. Например, больше стали выпускать рыбной, мясной и кондитерской продукции. Промышленные компании столицы вправе получить более двадцати системных мер поддержки города. Сюда входят также субсидии и целевые займы. Им предлагается в том числе и несколько антикризисных инструментов.

За бесплатными консультациями производители могут обращаться в центр поддержки промышленности. Им помогут разобраться с самыми разными вопросами, такими, как актуальные программы поддержки, локализация, финансирование и кредитование, поиск альтернативных поставщиков, взаимодействие с органами власти и другие. Обращения принимаются по телефону +7 (495) 630-00-00, в будни с 9.00 до 18.00 или через электронную почту industrysupport@mos.ru.