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НовостиПроисшествия29 мая 2023 8:52

Трехлетняя девочка погибла после падения с восьмого этажа на ул. 2-я Песчаная в Москве

В момент инцидента в квартире находился отец ребенка
Светлана ДАНИЛИНА
Девочка 2020 года рождения упала из окна шестого этажа жилого дома

Девочка 2020 года рождения упала из окна шестого этажа жилого дома

Фото: прокуратура Москвы

Девочка 2020 года рождения упала из окна восьмого этажа жилого дома на улице 2-я Песчаная в Москве. От полученных травм ребенок скончался на месте. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале столицы.

На данный момент известно, что в момент инцидента в квартире находился отец девочки.

Девочка выпала из окна шестого этажа жилого дома

Девочка выпала из окна шестого этажа жилого дома

Фото: прокуратура Москвы

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Их работу контролирует первый заместитель Савеловского межрайонного прокурора Федор Хамутовский. Обстоятельства случившегося выясняются.

Прокуратура Москвы показала видео из квартиры, где проживала погибшая девочка и ее семья.

Ранее KP.RU сообщал, что в Подольском городском округе Московской области 13-летняя девочка упала с крыши котельни и выжила. В результате падения она получила тяжелые травмы спины и позвоночника. Сейчас ее здоровьем занимаются врачи.