Овчинский: Московский производитель начнет выпуск «умных» браслетов для дистанционного контроля здоровья

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В Москве и в целом в России продолжается развитие единой цифровой экосистемы. В числе отечественных компаний, занятых такими проектами, - московский производитель «Праймсофт». Последние два года одним из наиболее активно расширяющихся направлений его работы стала гражданская телемедицина. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в ближайшее время появится новинка предприятия - «умные» браслеты для фиксации ключевых физиологических данных об организме человека. Сюда входят ЭКГ, пульс, температура, давление, а также сатурация, то есть уровень насыщения крови кислородом и другие параметры. Такие браслеты запустят в серийное производство. Их планируют использовать в рамках единой платформы «Цифровой аватар», которая также входит в число разработок компании. В нее же будет поступать информация о здоровье пользователя.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

«Ежемесячно планируется изготавливать до двух тысяч изделий, - отметил глава ведомства. - Первые поставки запланированы на третий квартал 2023 года».

Браслеты позволят организациям и городских службам контролировать, как себя чувствуют сотрудники. Анализом данных займутся медики, нанятые разработчиком новинки или компанией-заказчиком. Для этого будут применяться современные диагностические программы и системы мониторинга. Тестирование 50 браслетов уже проводится. До сих пор данные собирали измерительные приборы других производителей.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Как пояснил генеральный директор компании Александр Заверзаев, используемая для работы браслетов платформа «Цифровой аватар» прошла необходимые проверки. После этого ее внесли в федеральный реестр отечественного ПО.

«В ее состав внедрена технология искусственного интеллекта, которая позволяет точно анализировать поступающие данные и помогает медицинским работникам принимать кадровые решения», - уточнил представитель разработчика.

По его словам, для создания собственной цифровой экосистемы производство собственных устройств является важным шагом. Электронная платформа уже работает в некоторых компаниях в качестве единой интеграционной системы, при помощи которой собираются данные о пройденных дистанционных медосмотрах.