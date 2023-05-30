Житель Москвы под предлогом помощи в получении водительских прав обворовывал россиян Фото: Алексей БУЛАТОВ

Афериста со стажем задержали оперативники Московского метрополитена. Мужчина брал деньги за помощь в получении водительских прав, которую оказывать не собирался. На счету мошенника не менее девяти жертв, передает «МВД Медиа».

Две жительницы столицы в интернете нашли объявление об оказании помощи в получении водительских прав. Автор объявления представился как сотрудник Госавтоинспекции. Он запросил фотографии и паспортные данные с указанием желаемой категории прав и потребовал заранее внести предоплату. При этом он просил перевести деньги через терминалы, расположенные недалеко от подразделений ГИБДД.

Женщины перевели по 40 тыс. рублей, после чего «инспектор» перестал выходить на связь.

Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества. Подозреваемого, 36-летнего жителя Москвы, задержали в ходе рабочей командировки в Сургуте. У него нашли электронные носители, доказывающие вину.

Полицейские установили причастность афериста еще к семи аналогичным эпизодам. Жертвами мошенника с 2021 года становились жители разных уголков России. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.

Сейчас аферист находится под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU писал, что в Москве поймали мошенника, обманувшего 80-летнюю пенсионерку. Женщина отдала ему 800 тыс. рублей.