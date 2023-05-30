Собянин: Жители эвакуированных домов возвращаются в квартиры после завершения работы экстренных служб

Сергей Собянин сообщил о завершении экстренных работ и возвращении домой жителей эвакуированных подъездов. Фото: Денис Воронин/Агентство городских новостей «Москва».

Жители домов, атакованных во вторник утром беспилотными летательными аппаратами, начали возвращаться в свои квартиры. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале. Глава города сообщил, что здания проверили экстренные службы, и жильцы эвакуированных подъездов возвращаются домой.

«Экстренными службами проведены все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств поврежденных БПЛА зданий. Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома», - отметил Сергей Собянин, уточнив, что первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте.

Глава города пообещал, что незначительные повреждения, полученные зданиями, будут устранены в ближайшее время.

«Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях», - написал мэр столицы.

Напомним, несколько беспилотников атаковали жилые дома в Москве утром 30 мая. Небольшие повреждения получили здания на Ленинском проспекте, улице Профсоюзная и улице Атласова в ТиНАО. По словам Сергея Собянина, никто из жильцов серьезно не пострадал. Два человека обратились за медицинской помощью, однако госпитализация им не потребовалась.

«По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте. Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи», - рассказал Собянин в своем Telegram-канале утром после атаки.

Жильцов пострадавших домов временно эвакуировали в расположенные рядом социальные учреждения. Экстренные службы оперативно проверили несколько подъездов в атакованных зданиях, и жители смогли вновь вернуться в свои дома.

Ранее Сергей Собянин попросил москвичей не множить слухи в соцсетях. Глава города предложил доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

«Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию», - написал мэр Москвы.

Всего, по данным Министерства обороны РФ, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов. Все они были поражены.