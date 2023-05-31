Ефимов: Москва реализует 30 проектов комплексного развития территорий

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о реализуемых сегодня в столице 30 проектах комплексного развития территорий (КРТ). Каждый из них находится в активной фазе. Для этого ранее были выделены участки в 18 бывших промзонах и на 9 неэффективно используемых территориях в девяти округах Москвы. Общая площадь этой земли - более 406 гектаров. Их приводят в порядок инвесторы и городские операторы. Пока там размещаются старые склады и недострой. Но в ближайшие годы все изменится. Здесь возведут жилье, в том числе для участников реновации, общественно-деловые, социальные, промышленные и спортивные сооружения. Всего свыше 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости!

«Объем инвестиций в реализацию этих проектов составит 779,6 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Ежегодный бюджетный эффект для города оценивается более чем в 34 миллиарда рублей».

Реорганизацию 13 участков взяли на себя инвесторы - как правообладатели расположенных на них строений, так и выбранные на аукционах. Помимо этого, ещё за 17 площадок отвечают городские операторы. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что благодаря перечисленным проектам КРТ построят более 4,2 миллиона квадратных метров жилой недвижимости с учетом квартир новоселов программы реновации. Плюс ко всему появится свыше 1,9 миллиона «квадратов» промышленных предприятий.

«Кроме того, будет возведено почти 2,3 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости, - добавил Гаман. - Сюда входят школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные комплексы, офисные и торговые центры».