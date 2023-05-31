В Садовническом проезде Москвы задерживаются трамваи трех маршрутов из-за ДТП на путях Фото: Алиса ТИТКО

В Садовническом проезде из-за аварии на путях задерживаются трамваи № А, 3 и 39. ЧП произошло утром 31 мая в районе остановки «Метро Третьяковская». Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Маршруты временно изменили, предупреждают в ведомстве. Пассажиров просят быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

Об изменениях сообщили в 9:32.

В 11:13 сообщили об устранении последствий аварии. Движение всех трамваев в Садовническом проезде восстановили.

Ранее KP.RU сообщал, что несколько центральных улиц Москвы закроют для проезда с 2 по 5 июня для проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Мероприятие состоится 4 июня. Некоторые ограничения будут носить постоянный характер, другие будут вводить на несколько часов непосредственно в день полумарафона. На время перекрытий откроют другие съезды и полосы.