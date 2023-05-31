Московские следователи по отпечаткам нашли виновного в убийстве 13-летнего подростка 34-летней давности
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Москве завершили расследование убийства 13-летнего юноши в 1989 году. Мальчик оказался невольным свидетелем кражи с проникновением, за что и был зарезан 18-летним домушником. Об этом рассказали в Следственном комитете России по столице.
В августе 1989 года молодой человек получил информацию, что в квартире на 10-ой улице Соколиной горы в Москве есть видеомагнитофон иностранного производства. Он решил похитить технику, для чего и проник в жилище. Для этого он использовал отмычки. На кухне молодой человек обнаружил 13-летнего подростка, который проживал в этой квартире.
Мальчик стал кричать и звать на помощь, что и сподвигло взломщика его убить. Он нанес ему пять ударов неустановленным металлическим предметом по голове. От полученных повреждений ребенок скончался в тот же день в больнице. Преступник схватил магнитофон и сбежал.
Убийство раскрыли спустя почти 34 года благодаря отпечаткам пальцев. Уголовное дело передали для направления в суд.