Собянин сообщил о завершении ремонтных работ в эвакуированных домах из-за атаки БПЛА в Москве

Ремонтные работы завершены Фото: Александр РОГОЗА

Ремонтные работы завершены в эвакуированных домах после атаки БПЛА в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Для того чтобы жители домов смогли быстрее вернуться в свои квартиры, в первую очередь было восстановлено остекленение. Кроме этого произведены ремонтные работы с инженерными коммуникациями. В квартирах и подъездах восстановлены поврежденные элементы.

«Дополнительно провели обследование конструкций домов, чтобы выявить возможные скрытые нарушения. Все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно», — отметил Собянин.

Мэр Москвы сообщил, что жители поврежденных домов вернулись к обычной жизни. Так же он поблагодарил всех, кто занимался над устранением последствий атаки беспилотников.

Напомним, утром 30 мая, беспилотники попали в два жилых дома в Москве. Жители были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.