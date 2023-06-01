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НовостиОбщество1 июня 2023 6:17

Собянин сообщил о завершении ремонтных работ в эвакуированных домах из-за атаки БПЛА в Москве

Дополнительно проведено обследование конструкций домов
Светлана ДАНИЛИНА
Ремонтные работы завершены

Ремонтные работы завершены

Фото: Александр РОГОЗА

Ремонтные работы завершены в эвакуированных домах после атаки БПЛА в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Для того чтобы жители домов смогли быстрее вернуться в свои квартиры, в первую очередь было восстановлено остекленение. Кроме этого произведены ремонтные работы с инженерными коммуникациями. В квартирах и подъездах восстановлены поврежденные элементы.

«Дополнительно провели обследование конструкций домов, чтобы выявить возможные скрытые нарушения. Все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно», — отметил Собянин.

Мэр Москвы сообщил, что жители поврежденных домов вернулись к обычной жизни. Так же он поблагодарил всех, кто занимался над устранением последствий атаки беспилотников.

Напомним, утром 30 мая, беспилотники попали в два жилых дома в Москве. Жители были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.