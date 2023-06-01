Стала известна причина пожара в подмосковном Ногинске, где сгорели 35 машин

Во время пожара в Ногинске сгорели 35 автомобилей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предварительной причиной крупного пожара на улице Корякин Луг в городе Ногинск Московской области стал поджог. Об этом KP.RU сообщил собственный источник.

По информации источника, камеры видеонаблюдения зафиксировали двух поджигателей. Мужчины скрывали лица. Одна из приоритетных версий причин поджога, которую рассматривают правоохранители - устранение с рынка конкурентов.

Кроме этого сообщается, что в результате пожара произошло несколько взрывов горючих материалов в баках автомобилей. Все сгоревшие автобусы и микроавтобусы принадлежат одному из городских пассажирских перевозчиков.

Напомним, пожар произошел ночью. Несмотря на быстрые действия сотрудников экстренных служб, автомобили спасти не удалось. Огонь уничтожил 35 транспортных средств. Экстренные службы продолжают работать над установлением виновных в происшествии.