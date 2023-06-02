Овчинский: Московский завод ускорил обработку деталей часовых механизмов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заводы столицы развиваются за счет активных преобразований. При этом они наращивают инвестиции в создание собственных технологий и разработок для повышения эффективности работы и роста объемов производства. Среди таких компаний - «Полет-Хронос», выпускающая морские хронометры, палубные и наручные часы. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал о разработке конструкторов этого столичного предприятия подробнее. Ими создан режущий инструмент, обеспечивающий более точную обработку часовых деталей в отличие от ранее применяемых изделий.

«Разработка позволила в этом году сократить время изготовления одной партии анкерных колес, которые играют важную роль в работе спускового механизма, с одной недели до нескольких часов», - отметил глава ведомства.

Напомним, компания начала работать в 1997 году на базе Первого Московского часового завода «Полет», основанного в 1930 году. С 2016 года здесь производят часы для моряков под брендом «6МХ». За прошедшее время было создано свыше 15 тысяч наручных часов специально для представителей морских профессий.

Как пояснил заместитель генерального директора предприятия Алексей Ткаченко, на производстве потребовалось обновить инструмент, с помощью которого изготавливаются анкерные колеса для создания палубных часов.

«Выяснилось, что на отечественных предприятиях даже не сохранились методики проектирования подобных изделий, - уточнил представитель компании. - Наши инженеры-конструкторы смогли за два года справиться с задачей и спроектировать специальную фрезу».

Стоит отметить, что при развитии своих производств в столице бизнес получает возможность активного наращивания объемов реализации продукции, поиска новых партнеров и расширения рынков сбыта. Московские предприятия вправе выбирать разные системные меры поддержки города. Их сегодня в столице более двадцати, среди которых субсидии и целевые займы. А ещё им полагается ряд антикризисных инструментов.

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