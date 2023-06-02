Ефимов: Благодаря городской программе по созданию рабочих мест инвесторы построят 86 объектов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Строительство различных сооружений по городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) запланировано 39 соглашениями, подписанными правительством Москвы с девелоперами с 2020 года. Подробнее об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем инвестиций в реализацию проектов превысит 179 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - В рамках программы инвесторы возведут 86 объектов, среди которых 49 образовательных учреждений, 14 деловых центров, 11 промышленных технопарков, семь торговых центров, спортивный комплекс, производственно-логистический комплекс, музей искусств, центр инноваций и логистический парк».

По его словам, благодаря этим проектам в столице будут дополнительно созданы более 66 тысяч рабочих мест. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что в этом году городом оформлено шесть соглашений с инвесторами. Они построят три промышленных комплекса, офисно-торговый центр, детский сад-школу, бизнес-центр и логистический комплекс. Районы для них выбраны разные - северо-запад столицы, Зеленоград и Новая Москва.

«Реализация проектов в этих округах позволит создать более 10 тысяч новых рабочих мест, - пояснил глава ведомства. - Общий объем инвестиций в строительство составит более 26,2 миллиарда рублей».

Напомним, программа МПТ позволяет комплексно застраивать городские районы. Участвующие в ней девелоперы вправе рассчитывать на частичное или полное освобождение от платы за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка, который выделен для строительства жилья. Для этого им нужно дополнительно инвестировать в создание сооружения, в котором можно открыть новые рабочие места.

Участниками программы могут стать не только девелоперы, планирующие свои проекты, но и уже начавшие в столице строительство жилой недвижимости. При этом земля под размещение жилья и мест приложения труда может находиться в разных районах. Желающие включиться в программу МПТ инвесторы могут оформлять заявки через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.