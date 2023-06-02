На площадке «Руднево» появится общественно-деловой комплекс

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Индустриальный парк «Руднево» стал шестой площадкой ОЭЗ «Технополис Москва». На ней сейчас создаётся федеральный центр беспилотных авиасистем, а также высокотехнологичные производства. Всего компании занимают 18 корпусов. Их общая площадь - 120 тысяч квадратных метров. Сюда входят также здание конструкторского бюро и опытное производство.

«Кроме того, планируется строительство общественно-делового комплекса, который совместит в себе как научно-образовательные, так и социально-культурные учреждения», - уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, новое сооружение, как и остальные корпуса «Руднево», планируют возвести без задержек. Комплекс будет обслуживать работников индустриального парка и местных жителей. Его обеспечат необходимой транспортной инфраструктурой и паркингом. Поначалу здание проектировалось в расчете на создание комфорта для сотрудников. Затем расширение его площади и функционала позволило дополнительно создать рабочие места.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что в комплексе можно будет не только заниматься научно-производственной деятельностью.

«В нем можно размещать объекты общественного питания, спорта, коммунального обслуживания, энергетики, связи, а также общежития и складские помещения, - пояснил заммэра. - Это будет способствовать созданию новых рабочих мест».

Будущий общественно-деловой комплекс разместится в здании с двумя башнями. Одну из них отдадут под лаборатории, вторую - под образовательное учреждение. Поскольку рядом находятся жилые комплексы, также улучшат и социальную инфраструктуру. Как рассказали в концерне «Крост», являющемся генеральным подрядчиком строительства «Руднево», при создании парка используются инновационные решения и технологии высокоскоростного индустриального строительства. Благодаря этому производственные корпуса возводятся рекордно быстрыми темпами. «По масштабу, скорости строительства и качеству реализации проект не имеет аналогов в мире», – добавил генеральный директор концерна «Крост» Алексей Добашин.